Direct Advisory Suite - Logiciel pour les conseillers financiers

Direct Advisory Suite est la prochaine évolution du Laboratoire Advisor. Avec la même puissance, mais une nouvelle interface et des flux de travail modernisés, Direct Advisory Suite permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement de meilleures décisions, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients. 

An illustration showing a Direct Advisory Suite screen, asset allocation chart, and proposed portfolio module.

Établissez la confiance. Mettez en avant la valeur. Fournissez des conseils de qualité à grande échelle.

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Des conseils éprouvés

Direct Advisory Suite aide les conseillers à démontrer clairement la valeur de leurs conseils par le biais de propositions et de rapports conçus pour les clients.

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Confiance dans la réglementation

Les réglementations changent et évoluent, et nous pouvons aider vos conseillers à servir au mieux les intérêts de leurs clients et à se conformer avec les réformes canadiennes axées sur le client.

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Informations sur la firme

Visualisez l'activité des conseillers afin de repérer les tendances, d'obtenir des informations et de voir l'étendue réelle de votre activité.

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Réalisé avec les données de Morningstar

Donnez à votre équipe les moyens de sélectionner des investissements dans toute une série de catégories, des fonds traditionnels et des FNB aux catégories d'actifs à revenu fixe et aux produits structurés.

Les cas d'utilisation de Direct Advisory Suite

Direct Advisory Suite se distingue par des expériences et des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et aident les conseillers à fournir des recommandations d'investissement fiables. 

Recherche en matière d'investissement

Mettez la puissance des données et de la recherche de Morningstar au service de vos conseillers. Qu'il s'agisse de sélectionner des investissements ou de construire des portefeuilles, chaque étape est soutenue par des informations, des cotes et des recherches fiables.

Planification des investissements

Combinez de puissants outils de profilage des clients avec nos données et nos recherches pour créer des propositions qui répondent aux besoins des clients. Proposez des plans d'investissement qui correspondent aux profils des clients, à leurs valeurs et à leur tolérance au risque.

Analyse de portefeuille

Visualisez les compromis grâce aux outils et aux analyses de portefeuille. Comparez les portefeuilles en fonction du risque, de la performance et de l'exposition, ce qui permet de visualiser facilement les différentes recommandations d'investissement.

Rapports des clients

Établissez la confiance de vos clients en accédant à plus de 15 rapports qui donnent vie aux décisions d'investissement et prouvent l'impact de vos conseils.

Caractéristiques de Direct Advisory Suite

Développé à partir des fonctionnalités du Laboratoire Advisor, les conseillers peuvent rapidement élaborer des plans, organiser leurs activités, communiquer avec leurs clients et aligner leur pratique sur les réglementations en vigueur. 

llustration présentant les outils de proposition de portefeuille et de rapport de Direct Advisory Suite, avec des graphiques sur la répartition des actifs et des outils de profilage de risque.

Analytique d'entreprise

Obtenez une visibilité sur l'activité des conseillers à l'échelle de l'entreprise grâce à une série de tableaux de bord. Les firmes de conseil peuvent voir les tendances, les perspectives et l'étendue réelle de leurs activités.

Illustration présentant un module de baromètre de notation des risques dans les outils de profilage de risque et de notation des risques de Morningstar.

Outils de profilage et d'évaluation des risques

Faites correspondre le profil de risque d'un client avec des recommandations afin de montrer l'adéquation de différents investissements pour chaque investisseur.

Illustration présentant un module de sélection de flux de travail dans les outils de réglementation et de conformité de Morningstar.

Réglementation financière et conformité

Les étapes clés de la conformité sont intégrées à la planification des investissements, à la génération de propositions et aux flux de travail de rapports sur les clients, de sorte que votre équipe de conformité peut être certaine que les conseillers fournissent des conseils judicieux qui sont conformes aux exigences KYC et KYP.

Illustration présentant les comparaisons de fonds dans Morningstar Direct Advisory Suite.

Interface moderne et intuitive

Direct Advisory Suite combine les fonctionnalités du Laboratoire Advisor avec une interface intuitive qui peut améliorer vos flux de travail et minimiser les tâches répétitives.

Illustration présentant un module de rapport récapitulatif du plan d'investissement avec les rapports de Morningstar.

Des rapports adaptés aux besoins des clients

Gérez les attentes et les émotions des clients face à des décisions d'investissement complexes à l'aide de rapports.

Illustration présentant un graphique circulaire composé d'icônes représentant les flux de travail.

Des intégrations qui favorisent l'efficacité

Direct Advisory Suite s'intègre à votre système technologique existant, rationalise votre flux de travail et vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations plus approfondies avec vos clients. Grâce au transfert transparent des données entre la planification financière, les CRMs et de nombreuses autres solutions, Direct Advisory Suite élimine les tâches manuelles et réduit le risque d'erreur humaine.

Insights

Headshot of Constance Viglas on a red circular background.
Témoignage d'un client
8 min

Patrimoine Manuvie simplifie

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Webinaire
30 min

Se préparer au succès : Apprendre à connaître le Laboratoire Advisor

Voir Direct Advisory Suite en pratique

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