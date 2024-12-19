Des conseils éprouvés
Direct Advisory Suite aide les conseillers à démontrer clairement la valeur de leurs conseils par le biais de propositions et de rapports conçus pour les clients.
Direct Advisory Suite est la prochaine évolution du Laboratoire Advisor. Avec la même puissance, mais une nouvelle interface et des flux de travail modernisés, Direct Advisory Suite permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement de meilleures décisions, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients.
Direct Advisory Suite aide les conseillers à démontrer clairement la valeur de leurs conseils par le biais de propositions et de rapports conçus pour les clients.
Les réglementations changent et évoluent, et nous pouvons aider vos conseillers à servir au mieux les intérêts de leurs clients et à se conformer avec les réformes canadiennes axées sur le client.
Visualisez l'activité des conseillers afin de repérer les tendances, d'obtenir des informations et de voir l'étendue réelle de votre activité.
Donnez à votre équipe les moyens de sélectionner des investissements dans toute une série de catégories, des fonds traditionnels et des FNB aux catégories d'actifs à revenu fixe et aux produits structurés.
Direct Advisory Suite se distingue par des expériences et des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et aident les conseillers à fournir des recommandations d'investissement fiables.
Développé à partir des fonctionnalités du Laboratoire Advisor, les conseillers peuvent rapidement élaborer des plans, organiser leurs activités, communiquer avec leurs clients et aligner leur pratique sur les réglementations en vigueur.
Obtenez une visibilité sur l'activité des conseillers à l'échelle de l'entreprise grâce à une série de tableaux de bord. Les firmes de conseil peuvent voir les tendances, les perspectives et l'étendue réelle de leurs activités.
Faites correspondre le profil de risque d'un client avec des recommandations afin de montrer l'adéquation de différents investissements pour chaque investisseur.
Les étapes clés de la conformité sont intégrées à la planification des investissements, à la génération de propositions et aux flux de travail de rapports sur les clients, de sorte que votre équipe de conformité peut être certaine que les conseillers fournissent des conseils judicieux qui sont conformes aux exigences KYC et KYP.
Direct Advisory Suite combine les fonctionnalités du Laboratoire Advisor avec une interface intuitive qui peut améliorer vos flux de travail et minimiser les tâches répétitives.
Gérez les attentes et les émotions des clients face à des décisions d'investissement complexes à l'aide de rapports.
Direct Advisory Suite s'intègre à votre système technologique existant, rationalise votre flux de travail et vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations plus approfondies avec vos clients. Grâce au transfert transparent des données entre la planification financière, les CRMs et de nombreuses autres solutions, Direct Advisory Suite élimine les tâches manuelles et réduit le risque d'erreur humaine.