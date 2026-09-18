L'accessibilité chez Morningstar

Notre mission est de créer d'excellents produits qui permettent aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs financiers. Nous pensons que ce sens de la mission est exceptionnellement fort chez Morningstar. Il imprègne notre organisation, nous définit et nous démarque des autres sociétés de notre secteur. Chez Morningstar, nous croyons en un avenir meilleur pour tous, et cela passe par une expérience numérique inclusive pour tous, qui est à la base de tous nos produits. WCAG 2.1 AA est un ensemble de directives publiées par l’organisme international World Wide Web Consortium (W3C) par l'intermédiaire de son initiative pour l’accessibilité au Web (Web Accessibility Initiative (WAI). Ces directives sont des normes techniques qui garantissent une expérience utilisateur robuste pour les personnes de tout degré d’incapacité.

Morningstar s'engage à assurer l'accessibilité numérique et à veiller à ce que nos sites Web et nos expériences numériques soient accessibles à tous. Pour garantir une expérience optimale à tous, Morningstar s'efforce de se conformer aux directives d'accessibilité aux contenus Web (WCAG) 2.1 niveau AA.

Stratégie d'accessibilité et plan d'accessibilité pluriannuel de Morningstar

Pour les produits Morningstar auxquels s'applique la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), Morningstar a élaboré un plan d'accessibilité pluriannuel qui fournit un catalogue des mesures prises par Morningstar à ce jour et une feuille de route pour les mesures que Morningstar prendra à l'avenir afin de prévenir et de supprimer les obstacles à l'accessibilité. Ce plan pluriannuel d'accessibilité sera revu régulièrement et au moins une fois tous les cinq ans. Nos plans et les services correspondants sont présentés ci-dessous.

Plans pluriannuels:

Plans d’accessibilité du service à la clientèle:

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser quoi que ce soit sur notre site ou d'autres produits, veuillez nous contacter à joe@morningstar.com ou au +1 (312) 424-4288