Morningstar Direct

Morningstar Direct est une application complète qui offre un soutien aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine pour développer leurs actifs et gérer leurs portefeuilles en les accompagnant dans leurs stratégies d'étude de marché, de création de produits, de positionnement, de marketing et de distribution.

Connectez-vous à Direct
An illustration of fund and portfolio analytics tools in Direct, featuring charts on valuation and risk factor attribution.

Direct incarne tout ce qui fait la particularité de Morningstar : données et études, cotes, analyses, conception et une mission visant à favoriser la réussite des investisseurs.

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Accès fluide

Bénéficiez d'un accès fluide aux données Morningstar et centralisez les tâches les plus critiques pour les gestionnaires de portefeuille, les développeurs de produits, les spécialistes du marketing, les analystes et les chercheurs.

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Analyses

Combinez vos données propriétaires avec les nôtres, puis utilisez nos méthodologies pour créer des résultats personnalisés et raconter votre histoire selon vos propres termes.

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Choix

Choisissez les données fondamentales et contextuelles dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un seul ensemble de données ou de 100.

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Livraison efficace

Découvrez un univers de données avec le soutien de votre assistant de recherche IA personnel, puis recevez-les dans le format dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un flux de données, d'un rapport ou de code brut.

Cas d'utilisation de Direct

Recherche et analyse

Des données de qualité ne se contentent pas de servir de base à une analyse efficace ; elles instaurent la confiance. Montrez à vos clients en quoi vos recommandations correspondent à leurs objectifs grâce à notre ensemble de données mondial, l'un des plus complets du secteur.

Création de produits

Élaborez et analysez des stratégies d'investissement avant leur mise sur le marché, puis affinez-les pour continuer à générer des performances élevées.

Gestion de portefeuille

Constituez une bibliothèque de portefeuilles modèles, d'indices de référence personnalisés et de comptes à l'aide de nos outils de création, d'analyse et de gestion, puis connectez cette bibliothèque aux différents modules de Direct pour obtenir des informations plus approfondies.

Rapports d'investissement

Rationalisez la création et la distribution de documents aux équipes en contact avec la clientèle et assurez la cohésion de l'ensemble de l'équipe grâce à des modèles personnalisés approuvés par votre équipe de conformité.

Ce que disent nos clients

Fonctionnalités de Direct

An illustration of scenario analysis for an investment portfolio in Direct Lens.

Gestion de portefeuille Direct

Créez, modifiez et analysez des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive.

An illustration showing how to create a data feed in Morningstar Direct.

Flux de données

Favorisez la réussite des investisseurs grâce à des données indépendantes, complètes et actualisées, fournies comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, dans un format que vous pouvez utiliser.

An illustration showing a product comparison report generated with Presentation Studio in Morningstar Direct.

Studio de présentation

Utilisez les données et les analyses de Morningstar pour synthétiser des informations d'investissement complexes en rapports clairs et personnalisés, en comparaisons de produits et en présentations.

An illustration showing template setting options within Report Portal in Morningstar Direct.

Portail de rapports

Exécutez des modèles de rapports d'investissement personnalisés et alignés sur votre stratégie, à tout moment et en tout lieu.

An illustration showing a line graph comparing broad theme assets using Morningstar Interactive Research in Morningstar Direct.

Recherche interactive

Optimisée par Analytics Lab, notre recherche interactive contient du code en direct et ne nécessite aucune connaissance de Python pour être utilisée.

An illustration showing a graph of excess returns in Analytics Lab within Morningstar Direct.

Analytics lab

Explorez les données Morningstar plus en profondeur que jamais pour découvrir de nouvelles opportunités d'investissement fructueuses.

An illustration showing the output of code using the morningstar_data Python Package.

Module Python morningstar_data

Bénéficiez d'un accès fluide aux données Morningstar et de la flexibilité nécessaire pour les utiliser dans vos environnements de codage préférés grâce au module Python morningstar_data.

Mo, one of Morningstar's AI investment tools, answering an investment-related question.

Mo, votre assistant de recherche IA

Trouvez et résumez des informations en un instant, accélérez le filtrage grâce à des flux de travail automatisés, et bien plus encore, grâce à un assistant IA basé sur la recherche et les données de Morningstar.

Questions spécifiques de Direct

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Ressources

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