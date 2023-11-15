Accès fluide
Bénéficiez d'un accès fluide aux données Morningstar et centralisez les tâches les plus critiques pour les gestionnaires de portefeuille, les développeurs de produits, les spécialistes du marketing, les analystes et les chercheurs.
Morningstar Direct est une application complète qui offre un soutien aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine pour développer leurs actifs et gérer leurs portefeuilles en les accompagnant dans leurs stratégies d'étude de marché, de création de produits, de positionnement, de marketing et de distribution.
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Combinez vos données propriétaires avec les nôtres, puis utilisez nos méthodologies pour créer des résultats personnalisés et raconter votre histoire selon vos propres termes.
Choisissez les données fondamentales et contextuelles dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un seul ensemble de données ou de 100.
Découvrez un univers de données avec le soutien de votre assistant de recherche IA personnel, puis recevez-les dans le format dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un flux de données, d'un rapport ou de code brut.
Créez, modifiez et analysez des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive.
Favorisez la réussite des investisseurs grâce à des données indépendantes, complètes et actualisées, fournies comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, dans un format que vous pouvez utiliser.
Utilisez les données et les analyses de Morningstar pour synthétiser des informations d'investissement complexes en rapports clairs et personnalisés, en comparaisons de produits et en présentations.
Exécutez des modèles de rapports d'investissement personnalisés et alignés sur votre stratégie, à tout moment et en tout lieu.
Optimisée par Analytics Lab, notre recherche interactive contient du code en direct et ne nécessite aucune connaissance de Python pour être utilisée.
Explorez les données Morningstar plus en profondeur que jamais pour découvrir de nouvelles opportunités d'investissement fructueuses.
Bénéficiez d'un accès fluide aux données Morningstar et de la flexibilité nécessaire pour les utiliser dans vos environnements de codage préférés grâce au module Python morningstar_data.
Trouvez et résumez des informations en un instant, accélérez le filtrage grâce à des flux de travail automatisés, et bien plus encore, grâce à un assistant IA basé sur la recherche et les données de Morningstar.
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La meilleure façon de comprendre comment Direct peut aider votre entreprise est de l'essayer par vous-même. Commencez un essai gratuit dès aujourd'hui pour découvrir toutes les possibilités.
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