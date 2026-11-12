Il 2026 ha alzato in modo significativo l’asticella della gestione del rischio. I conflitti geopolitici, la persistente incertezza sull’inflazione, l’evoluzione delle aspettative sui tassi di interesse, la crescita dei mercati privati e la rapida adozione dell’intelligenza artificiale hanno posto nuove sfide ai team di investimento.

Oggi la gestione del rischio va ben oltre le tradizionali misure di volatilità del mercato. I gestori patrimoniali e di asset devono valutare i vincoli di liquidità degli investimenti semiliquidi, monitorare i rischi di concentrazione e di correlazione sia nei mercati pubblici sia in quelli privati, e analizzare come l’intelligenza artificiale stia trasformando i processi di investimento e lo stesso universo degli investimenti.

Questa guida esplora le principali preoccupazioni dell’attuale scenario di rischio, le metriche e i modelli utilizzati per misurarlo e le strategie che i team di investimento possono adottare per prendere decisioni di portafoglio più informate e resilienti.

Scarica la guida per scoprire come i principali team di investimento stanno affrontando le fonti di rischio più complesse di oggi e si stanno preparando alle sfide future.