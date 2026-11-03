2026 ha elevado significativamente las exigencias en materia de gestión del riesgo. Los conflictos geopolíticos, la persistente incertidumbre sobre la inflación, la evolución de las expectativas de tipos de interés, el crecimiento de los mercados privados y la rápida adopción de la inteligencia artificial han generado nuevos desafíos para los equipos de inversión.

Hoy en día, la gestión del riesgo va mucho más allá de las medidas tradicionales de volatilidad de mercado. Los gestores de activos y patrimonio deben evaluar las restricciones de liquidez en inversiones semilíquidas, supervisar los riesgos de concentración y correlación tanto en los mercados públicos como privados, y analizar cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de inversión y el propio universo de inversión.

Esta guía explora las preocupaciones más relevantes del panorama actual del riesgo, las métricas y modelos utilizados para medirlo, y las estrategias que los equipos de inversión pueden aplicar para tomar decisiones de cartera más informadas y resilientes.

Descargue la guía para descubrir cómo los principales equipos de inversión están abordando las fuentes de riesgo más complejas de la actualidad y preparándose para los desafíos del futuro.