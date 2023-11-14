Morningstar Licensed Data

Tout commence par les données.

Morningstar a été fondée sur l'idée que des données d'investissement de qualité devaient être accessibles à tous. 

Nos données sous licence fournissent à nos clients des informations et des analyses indépendantes, complètes et actualisées, qu’ils peuvent utiliser pour favoriser la réussite des investisseurs.

Diagram showing the main benefits of Morningstar licensed data: completeness, timeliness, consistency, and accuracy.

Des flux de données aux plateformes complètes, Morningstar Data aide les gestionnaires d'actifs et de patrimoine à développer leurs actifs.

Une qualité qui inspire confiance

La quête de qualité de Morningstar ne s'arrête jamais.

Qu'il s'agisse de rapidité, d'exhaustivité, d'exactitude ou de cohérence, nous utilisons des mesures indépendantes pour nous assurer que nous fournissons les meilleures données possibles à chaque utilisateur.

Une couverture étendue et approfondie

Découvrez des solutions de données destinées aux particuliers et aux institutions.

Notre couverture s'étend à plus de 1,4 million de placements gérés, d'actions, d'obligations, d'indices, d'actifs alternatifs et plus encore.

Recherche, fourniture et gestion des données à votre façon

Les données d'investissement dont vous avez besoin, toujours dans les délais et prêtes à éclairer vos décisions. 

Accédez aux données comme vous le souhaitez grâce à des outils, des flux et des API flexibles. Vous pouvez choisir le format de livraison ou utiliser le package Python morningstar_data pour une intégration programmatique transparente. 

Vous préférez le nuage ? Bénéficiez d'une livraison et d'une gestion complètes via Snowflake. 

Des données prêtes pour l'avenir de l'IA

Alimentez vos applications d'IA grâce à nos données de pointe, exhaustives, cohérentes et complètes. 

Personnalisez vos analyses, améliorez vos décisions et restez en phase avec le secteur.

An illustration showing the hallmarks of Morningstar licensed data, including completeness, timeliness, and consistency.
Covered asset classes and investment vehicles, including alternatives, entities, ETFs, Morningstar indexes, and managed investments.
An illustration showing data discovery, delivery, and management through platforms including Snowflake.
One of Morningstar’s AI investment tools, Direct AI Insights, analyzing a group of investment portfolios.

Les cas d'utilisation de Morningstar Data

Recherche et planification

Découvrez la valeur cachée grâce aux données et à la recherche afin de mettre vos clients sur la voie du succès grâce à des informations pertinentes.

Conception de produits et de portefeuilles

Créez des produits et des portefeuilles conçus pour aujourd'hui, demain et l'avenir.

Gestion de portefeuille d'investissement

Bénéficiez d'une meilleure compréhension grâce à la possibilité d'analyser la position de vos produits par rapport à ceux de la concurrence et d'identifier les opportunités susceptibles d'améliorer votre offre.

Communication

Mettez en avant vos atouts à l'aide d'indicateurs, de visuels et de cotes qui trouvent un écho auprès des investisseurs.

Fonctionnalités de Morningstar Data

An illustration highlighting the characteristics that ensure Morningstar data quality, including dedicated support, quality management, and independent measurement process.

Qualité des données

La qualité des données est au cœur de toutes nos activités, de la collecte au traitement en passant par la diffusion, et nous nous engageons à garantir l'exactitude de ces données.

An illustration showing the variety of assets Morningstar covers, including indexes and entities.

Couverture des données

Nous élargissons la couverture de nos données afin d'offrir une vision plus globale, à la fois en enrichissant nos données actuelles et en y ajoutant de nouvelles données.

An illustration demonstrating the global reach and regional expertise of Morningstar data analysts.

Expertise mondiale

Restez informé des événements mondiaux et maîtrisez les réglementations relatives au reporting climatique, aux décisions d'adéquation et bien plus encore.

Illustration of Morningstar investment datasets in Snowflake Marketplace, including financials, market capitalization and enterprise value, and residual risk and return sensitivity.

Accès dans votre environnement nuage

Vous recherchez une solution infonuagique ? Découvrez des données d'investissement à portée de main, parfaitement intégrées à Snowflake, afin que vous puissiez vous concentrer sur les informations, et non sur l'infrastructure.

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