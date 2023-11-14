Morningstar Licensed Data

Recherche et planification
Découvrez la valeur cachée grâce aux données et à la recherche afin de mettre vos clients sur la voie du succès grâce à des informations pertinentes.
Tout commence par les données.
Morningstar a été fondée sur l'idée que des données d'investissement de qualité devaient être accessibles à tous.
Nos données sous licence fournissent à nos clients des informations et des analyses indépendantes, complètes et actualisées, qu’ils peuvent utiliser pour favoriser la réussite des investisseurs.
La quête de qualité de Morningstar ne s'arrête jamais.
Qu'il s'agisse de rapidité, d'exhaustivité, d'exactitude ou de cohérence, nous utilisons des mesures indépendantes pour nous assurer que nous fournissons les meilleures données possibles à chaque utilisateur.
Découvrez des solutions de données destinées aux particuliers et aux institutions.
Notre couverture s'étend à plus de 1,4 million de placements gérés, d'actions, d'obligations, d'indices, d'actifs alternatifs et plus encore.
Les données d'investissement dont vous avez besoin, toujours dans les délais et prêtes à éclairer vos décisions.
Accédez aux données comme vous le souhaitez grâce à des outils, des flux et des API flexibles. Vous pouvez choisir le format de livraison ou utiliser le package Python morningstar_data pour une intégration programmatique transparente.
Vous préférez le nuage ? Bénéficiez d'une livraison et d'une gestion complètes via Snowflake.
Alimentez vos applications d'IA grâce à nos données de pointe, exhaustives, cohérentes et complètes.
Personnalisez vos analyses, améliorez vos décisions et restez en phase avec le secteur.
La qualité des données est au cœur de toutes nos activités, de la collecte au traitement en passant par la diffusion, et nous nous engageons à garantir l'exactitude de ces données.
Nous élargissons la couverture de nos données afin d'offrir une vision plus globale, à la fois en enrichissant nos données actuelles et en y ajoutant de nouvelles données.
Restez informé des événements mondiaux et maîtrisez les réglementations relatives au reporting climatique, aux décisions d'adéquation et bien plus encore.
Vous recherchez une solution infonuagique ? Découvrez des données d'investissement à portée de main, parfaitement intégrées à Snowflake, afin que vous puissiez vous concentrer sur les informations, et non sur l'infrastructure.