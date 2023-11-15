Zentraler Datenzugang
Einheitlicher Zugriff auf Morningstar-Daten und Zentralisierung der wesentlichen Arbeitsabläufe für Portfoliomanager, Produktentwickler, Marketingfachleute, Analysten und Researcher.
Morningstar Direct ist eine umfassende Investmentanwendung, die Asset Manager und Vermögensverwalter bei Marktanalyse, Produktentwicklung, Positionierung, Marketing und Vertrieb unterstützt.
Einheitlicher Zugriff auf Morningstar-Daten und Zentralisierung der wesentlichen Arbeitsabläufe für Portfoliomanager, Produktentwickler, Marketingfachleute, Analysten und Researcher.
Verbinden Sie Ihre internen Daten mit den Morningstar-Daten und nutzen Sie unsere Methodik, um individuelle Auswertungen zu erstellen und Ihre Positionierung datenbasiert zu kommunizieren.
Wählen Sie gezielt die Daten aus, die Sie benötigen – ob einzelne Datensätze oder eine umfassende Kombination.
Recherchieren Sie datengestützt mithilfe Ihres persönlichen KI-Assistenten und erhalten Sie die Ergebnisse in dem Format, das Ihren Anforderungen entspricht – als Datenfeed, Bericht oder Code.
Erstellen, bearbeiten und analysieren Sie Portfolios effizient über eine klare, intuitiv bedienbare Oberfläche.
Unabhängige, umfassende und zeitnahe Daten – bereitgestellt in dem Format und zu dem Zeitpunkt, den Sie benötigen.
Verdichten Sie komplexe Investmentinformationen mithilfe von Morningstar-Daten und -Analysen zu übersichtlichen, individuell gebrandeten Berichten, Produktvergleichen und Präsentationen.
Individuelle, strategiekonforme Berichtsvorlagen – jederzeit und überall abrufbar.
Auf Analytics Lab basierendes interaktives Research mit Live-Code – ohne Python-Kenntnisse nutzbar.
Vertiefte Analyse von Morningstar-Daten zur Identifikation von Investmentchancen.
Direkter Zugriff auf Morningstar-Daten mit der Möglichkeit diese flexibel in Ihren bevorzugten Entwicklungsumgebungen zu nutzen – mit dem Python-Paket morningstar_data.
Recherchieren und fassen Sie Erkenntnisse strukturiert zusammen, beschleunigen Sie Screening-Prozesse durch automatisierte Workflows – auf Basis von Morningstar Research und Daten.