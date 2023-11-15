Morningstar Direct

Morningstar Direct ist eine umfassende Investmentanwendung, die Asset Manager und Vermögensverwalter bei Marktanalyse, Produktentwicklung, Positionierung, Marketing und Vertrieb unterstützt.

In Direct anmelden
Eine Darstellung der Fonds- und Portfolioanalyse-Tools in Direct mit Diagrammen zur Bewertung und Risikofaktor-Attribution.

Morningstar Direct vereint, was Morningstar auszeichnet: Daten, Research, Ratings, Analysen und den Anspruch, fundierte Anlageentscheidungen zu ermöglichen.

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Zentraler Datenzugang

Einheitlicher Zugriff auf Morningstar-Daten und Zentralisierung der wesentlichen Arbeitsabläufe für Portfoliomanager, Produktentwickler, Marketingfachleute, Analysten und Researcher.

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Analysefunktionen

Verbinden Sie Ihre internen Daten mit den Morningstar-Daten und nutzen Sie unsere Methodik, um individuelle Auswertungen zu erstellen und Ihre Positionierung datenbasiert zu kommunizieren.

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Flexible Datenwahl

Wählen Sie gezielt die Daten aus, die Sie benötigen – ob einzelne Datensätze oder eine umfassende Kombination.

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Effiziente Datenbereitstellung

Recherchieren Sie datengestützt mithilfe Ihres persönlichen KI-Assistenten und erhalten Sie die Ergebnisse in dem Format, das Ihren Anforderungen entspricht – als Datenfeed, Bericht oder Code.

Anwendungsfälle

Research und Analyse

Fundierte Analysen basieren auf verlässlichen Daten – und schaffen Vertrauen. Verdeutlichen Sie Ihren Kunden, wie Ihre Empfehlungen auf ihre Ziele einzahlen, mit einem der umfangreichsten globalen Datensätze der Branche.

Produktentwicklung

Entwickeln und analysieren Sie Investmentstrategien vor Markteintritt und passen Sie diese iterativ an – auf Basis konsistenter Daten.

Portfoliomanagement

Erstellen und verwalten Sie eine Bibliothek aus Musterportfolios, individuellen Benchmarks und Konten – und verbinden Sie diese modular innerhalb von Morningstar Direct für vertiefte Analysen.

Investment-Reporting

Optimieren Sie die Erstellung und Verteilung von Berichtsmaterialien für kundenbezogene Teams. Individuelle, compliance-geprüfte Vorlagen stellen die einheitliche Kommunikation im gesamten Unternehmen sicher.

Was unsere Kunden sagen

Funktionen im Überblick

An illustration of scenario analysis for an investment portfolio in Direct Lens.

Portfoliomanagement

Erstellen, bearbeiten und analysieren Sie Portfolios effizient über eine klare, intuitiv bedienbare Oberfläche.

An illustration showing how to create a data feed in Morningstar Direct.

Datenfeeds

Unabhängige, umfassende und zeitnahe Daten – bereitgestellt in dem Format und zu dem Zeitpunkt, den Sie benötigen.

An illustration showing a product comparison report generated with Presentation Studio in Morningstar Direct.

Presentation Studio

Verdichten Sie komplexe Investmentinformationen mithilfe von Morningstar-Daten und -Analysen zu übersichtlichen, individuell gebrandeten Berichten, Produktvergleichen und Präsentationen.

An illustration showing template setting options within Report Portal in Morningstar Direct.

Report Portal

Individuelle, strategiekonforme Berichtsvorlagen – jederzeit und überall abrufbar.

An illustration showing a line graph comparing broad theme assets using Morningstar Interactive Research in Morningstar Direct.

Interactives Research

Auf Analytics Lab basierendes interaktives Research mit Live-Code – ohne Python-Kenntnisse nutzbar.

An illustration showing a graph of excess returns in Analytics Lab within Morningstar Direct.

Analytics Lab

Vertiefte Analyse von Morningstar-Daten zur Identifikation von Investmentchancen.

An illustration showing the output of code using the morningstar_data Python Package.

morningstar_data Python Package

Direkter Zugriff auf Morningstar-Daten mit der Möglichkeit diese flexibel in Ihren bevorzugten Entwicklungsumgebungen zu nutzen – mit dem Python-Paket morningstar_data.

A user prompt instructing the Direct AI Agents to analyze major AI stocks using Morningstar data.

Mo, Ihr KI-gestützter Research-Assistent

Recherchieren und fassen Sie Erkenntnisse strukturiert zusammen, beschleunigen Sie Screening-Prozesse durch automatisierte Workflows – auf Basis von Morningstar Research und Daten.

Video ansehen, um mehr über Morningstar Direct zu erfahren

Häufige Fragen zu Direct

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