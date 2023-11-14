Morningstar Licensed Data

Research und Planung
Identifizieren Sie Potenziale mithilfe von Daten und Research-Inhalten und schaffen Sie so die Grundlage für zielgerichtete Kundenberatung.
Alles beginnt mit Daten.
Morningstar wurde mit dem Anspruch gegründet, qualitativ hochwertige Investmentdaten einem breiten Nutzerkreis zugänglich zu machen.
Unsere lizenzierten Daten bieten Kunden unabhängige, umfassende und zeitnahe Daten und Research-Inhalte als Grundlage für fundierte Investmententscheidungen.
Datenqualität ist für Morningstar kein einmaliges Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess.
Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit und Konsistenz werden anhand unabhängiger Maßstäbe regelmäßig überprüft.
Datenlösungen für Retail- und institutionelle Anleger.
Die Abdeckung umfasst über 1,4 Millionen verwaltete Investments sowie Aktien, Anleihen, Indizes, alternative Anlagen und weitere Anlageklassen.
Für Cloud-basierte Umgebungen steht eine vollständige Bereitstellungs- und Verwaltungslösung über Snowflake zur Verfügung.
Unterfüttern Sie Ihre KI-Anwendungen mit umfassenden, konsistenten und vollständigen Investmentdaten – als strukturierte Grundlage für individualisierte Analysen und datengestützte Prozesse.
Datenqualität ist in jedem Schritt verankert – von der Erhebung über die Verarbeitung bis zur Bereitstellung. Morningstar verpflichtet sich zur kontinuierlichen Genauigkeit der Daten.
Die Datenabdeckung wird kontinuierlich ausgebaut – durch Anreicherung bestehender Datensätze sowie die Integration neuer Datenquellen für eine umfassendere Marktperspektive.
Aktuelle Markt- und Regulierungsentwicklungen – unter anderem zu Klimaberichterstattung und Eignungsprüfungen – werden kontinuierlich abgebildet.
Investmentdaten direkt in Ihrer Cloud-Umgebung – nahtlos über Snowflake integriert, damit Sie sich auf die Analyse konzentrieren können statt auf die Infrastruktur.