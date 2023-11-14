Morningstar Licensed Data

Alles beginnt mit Daten.

Morningstar wurde mit dem Anspruch gegründet, qualitativ hochwertige Investmentdaten einem breiten Nutzerkreis zugänglich zu machen.

Unsere lizenzierten Daten bieten Kunden unabhängige, umfassende und zeitnahe Daten und Research-Inhalte als Grundlage für fundierte Investmententscheidungen.

Diagramm welches die vier zentralen Vorteile von Morningstar Licensed Data zeigt: Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz, Genauigkeit.

Von Datenfeeds bis zu integrierten Plattformen: Morningstar Data unterstützt Asset Manager und Vermögensverwalter bei der Entwicklung ihres Geschäfts.

Geprüfte Datenqualität

Datenqualität ist für Morningstar kein einmaliges Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess. 

Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit und Konsistenz werden anhand unabhängiger Maßstäbe regelmäßig überprüft.

Breite Abdeckung

Datenlösungen für Retail- und institutionelle Anleger. 

Die Abdeckung umfasst über 1,4 Millionen verwaltete Investments sowie Aktien, Anleihen, Indizes, alternative Anlagen und weitere Anlageklassen.

Datenbereitstellung nach Ihren Anforderungen

Investmentdaten nach Plan – verlässlich und in dem Format, das Ihren Prozessen entspricht.Wählen Sie zwischen flexiblen Tools, Datenfeeds und APIs oder nutzen Sie das morningstar_data Python Package für die programmatische Integration.

Für Cloud-basierte Umgebungen steht eine vollständige Bereitstellungs- und Verwaltungslösung über Snowflake zur Verfügung. 

Daten für KI-Anwendungen

Unterfüttern Sie Ihre KI-Anwendungen mit umfassenden, konsistenten und vollständigen Investmentdaten – als strukturierte Grundlage für individualisierte Analysen und datengestützte Prozesse.

An illustration showing the hallmarks of Morningstar licensed data, including completeness, timeliness, and consistency.
Covered asset classes and investment vehicles, including alternatives, entities, ETFs, Morningstar indexes, and managed investments.
An illustration showing data discovery, delivery, and management through platforms including Snowflake.
One of Morningstar’s AI investment tools, Direct AI Insights, analyzing a group of investment portfolios.

Anwendungsfälle

Research und Planung

Identifizieren Sie Potenziale mithilfe von Daten und Research-Inhalten und schaffen Sie so die Grundlage für zielgerichtete Kundenberatung.

Produkt- und Portfoliokonstruktion

Entwickeln Sie Produkte und Portfolios auf Basis aktueller und zukunftsfähiger Daten.

Portfoliomanagement

Vergleichen Sie Produkte mit Mitbewerbern und identifizieren Sie mögliche Optimierungsansätze für Ihr Angebot.

Kommunikation und Reporting

Stellen Sie Ihre Stärken mit relevanten Kennzahlen, Visualisierungen und Ratings professionell dar.

Funktionen im Überblick

An illustration highlighting the characteristics that ensure Morningstar data quality, including dedicated support, quality management, and independent measurement process.

Datenqualität

Datenqualität ist in jedem Schritt verankert – von der Erhebung über die Verarbeitung bis zur Bereitstellung. Morningstar verpflichtet sich zur kontinuierlichen Genauigkeit der Daten.

An illustration showing the variety of assets Morningstar covers, including indexes and entities.

Datenabdeckung

Die Datenabdeckung wird kontinuierlich ausgebaut – durch Anreicherung bestehender Datensätze sowie die Integration neuer Datenquellen für eine umfassendere Marktperspektive.

An illustration demonstrating the global reach and regional expertise of Morningstar data analysts.

Globale Expertise

Aktuelle Markt- und Regulierungsentwicklungen – unter anderem zu Klimaberichterstattung und Eignungsprüfungen – werden kontinuierlich abgebildet.

Illustration of Morningstar investment datasets in Snowflake Marketplace, including financials, market capitalization and enterprise value, and residual risk and return sensitivity.

Cloud-Integration über Snowflake

Investmentdaten direkt in Ihrer Cloud-Umgebung – nahtlos über Snowflake integriert, damit Sie sich auf die Analyse konzentrieren können statt auf die Infrastruktur.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten